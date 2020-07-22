Учёные из США и Китая разработали тест, показывающий наличие онкологии за четыре года до проявления первых симптомов. Он способен выявить пять форм распространённых видов рака: печени, желудка, пищевода, лёгкого и кишечника.

анализы

Подчёркивается, что метод, получивший название PanSeer, не определяет склонность к раку, а лишь отслеживает уже имеющиеся образования.

Образцы крови для изучения собирали в период с 2007 по 2017 год. В исследовании участвовали более 120 тысяч человек, каждый из них 10 лет сдавал анализы крови и проходил проверки у врачей.

Уникальность эксперимента заключалась в том, что у медиков был доступ к крови онкобольных, взятой задолго до того, как у них диагностировали рак традиционными способами.

Авторы исследования смогли определить в крови маркеры раннего развития онкологии и разработать на их основе тест. В итоге новый метод выявил рак в 91% случаев у людей, у которых не было симптомов, когда брался анализ крови, а диагноз был поставлен только спустя один-четыре года.

Раннее выявление болезни очень важно, потому что выживаемость больных раком напрямую зависит от его стадии.

Ближайшая цель учёных — проверить людей с высоким риском на основе семейной истории, возраста или других факторов. Далее предполагается использовать тест при обычных медосмотрах.

Как сообщалось ранее, самым распространенным видом онкозаболевания в России в прошлом году стал рак кожи и меланома. Второе место занял рак молочной железы, третье — рак легких.