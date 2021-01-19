По словам врача-гематолога Сергея Захарова, дефицит железа может указывать на развитие ряда заболеваний, которые сопровождаются систематическими кровотечениями. Например, это может быть геморрой.

кровь

Дефицит железа в организме, или железодефицитная анемия – это патологическое состояние, для которого характерно снижении уровня железа в организме, приводящее к уменьшению концентрации эритроцитов и гемоглобина в крови.

Медик отмечает, что практически любая эрозия сопровождается кровопотерей. Даже если пациент будет терять по одной капле крови в день, со временем это приведет к железодефициту.

Еще одна причина дефицита железа — гастрит и другие заболевания ЖКТ. При гастрите с пониженной кислотностью железо вообще плохо усваивается, и это приводит к его низкому уровню.

Еще недостаток железа встречается при раке. Во-первых, опухоль может кровоточить, а во-вторых — она нуждается в микроэлементах. Недаром при онкологии пациенты резко теряют вес.

Дефицит железа нельзя необходимо корректировать под контролем врача.

Признаками недостатка железа могут являться повышенная раздражительность, апатичность, быстрая утомляемость, плохой аппетит. Наблюдается бледность кожи, языка, ладоней; сухость и ломкость ногтей и волос.