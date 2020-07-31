Канадский актер Райан Рейнольдс разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что плюшевого медведя, которого несколько дней назад украли вместе с рюкзаком у Мары Сориано, вернули хозяйке.

In happier news… thank you everyone who searched high and low. To the person who took the bear, thanks for keeping it safe. Vancouver is awesome. #FoundMarasBear https://t.co/X7FlyiR89P — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 29, 2020

"Отличные новости. Спасибо всем, кто искал медведя. Тем, кто в итоге обнаружил игрушку, спасибо за то, что хранили ее", – написал Рейнольдс.

Ранее исполнитель главной роли в блокбастере Marvel «Дэдпул» заявил, что заплатит пять тысяч долларов тому, кто поможет найти плюшевого медведя. По информации USA Today, украденную вещь помогли вернуть «два добрых самаритянина», имена которых не назвали.

Актер подключился к поискам из-за того, что его тронула история Мары Сориано. Оказалось, что в игрушке зашит диктофон с записью голоса ее матери, которая недавно скончалась от онкологического заболевания.

По словам Мары, это последнее, что осталось от мамы: «Когда вы сильно скучаете по кому-то, иногда вам нужно услышать его голос».