Хоккеисты «Далласа» обыграли «Колорадо» со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли. В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Александр Радулов (17′, 30′), который также один раз сделал результативную передачу на партнера по команде.

«Все начинается с нашей работы, — приводит официальный сайт НХЛ слова Радулова. — Когда мы хорошо катаемся, играем в силовой манере, трудимся, то добиваемся успеха. Надо продолжать в том же направлении. Нам нужно выигрывать матчи, это главное».

34-летний Александр был признан лучшим игроком встречи, в нынешнем плей-офф в его активе 6 (4+2) очков в десяти матчах.

The Big Three ate their Wheaties today 💪@ChoctawCasinos | #GoStars pic.twitter.com/FhtHE2Wnyz — Dallas Stars (@DallasStars) August 23, 2020

Партнер Радулова по команде Денис Гурьянов, забросивший четыре шайбы в предыдущем матче с «Калгари», на этот раз результативными действиями не отметился. Россияне в составе «Колорадо» — защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников — также очков не набрали. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 28 бросков из 31.

В противостоянии «Даллас» — «Колорадо», которое продлиться до четырех побед, счет стал 1:0, второй матч состоится 25 августа.