Клуб «Даллас Старз» со счетом 3:2 обыграл «Вегас Голден Найтс » в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард Александр Радулов, но первой звездой матча стал его соотечественник и одноклубник — вратарь Антон Худобин.

Худобин отразил 38 из 40 бросков по воротам «Далласа», а Радулов поразил противоположный створ первым же броском на 31-й секунде овертайма и стал второй звездой матча.

Александр набрал в текущем плей-офф уже 12 (8 + 4) очков по системе гол плюс пас и лишь две шайбы уступает лучшему снайперу турнира.

#NHLScores DAL 3 — VGK 2 OThttps://t.co/NFSYj50hKj #StanleyCup pic.twitter.com/yV97MAslvQ — NHL (@NHL) September 11, 2020

В составе «Далласа» шайбы также забросили Джейми Олексяк и Джейми Бенн, у «Вегаса» отличились Ши Теодор и Алекс Так.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Далласа». Четвертый матч финала Западной конференции состоится 12 сентября.