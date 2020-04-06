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Разгорающийся в РФ экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. Об этом в обращении к Минсвязи заявили вице-президенты Российской академии радио Юрий Костин, Юлия Голубева и Александр Полесицкий.

По их мнению, обрушить медиаиндустрию может падение выручки от рекламы, которая является основным источником доходов для всех СМИ, а для некоторых — практически единственным. Для радиорынка это обернётся сокращением зоны вещания национальных станций, приостановкой и массовым прекращением вещания локальных станций, увольнением сотрудников.

Радиостанции кроме Минсвязи обратились и к Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой предоставить 50-процентную скидку от стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на полгода, передаёт НСН.

По словам основателя «Серебряного дождя» Дмитрия Савицкого, никаких планов на будущее он уже не строит — радиостанция живёт одним днём, а руководство рассматривает возможность сокращения штата и урезания бюджета.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв добавил, что организация направила письма премьер-министру страны и руководству Москвы. В них СЖР предложил ряд мер, которые важны для всех отраслей журналистики. Это отсрочка на полгода налоговых, коммунальных, арендных платежей, мораторий на проведение проверок, корректировка предоставления отчётности, отсрочка по кредитам, возврат переплаты по налогам.

Как писал NEWS.ru, эксперты Института прогрессивного образования считают, что последствия пандемии коронавируса могут серьёзно изменить рынок труда. Из-за банкротства предприятий под ударом окажутся не только работники сферы туризма, экскурсоводы и сотрудники авиакомпаний, но и фитнес-инструкторы, работники типографий и даже IT-специалисты.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране на 6 апреля зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.

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