Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни. ⠀ Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали. Также сказать СПАСИБО моим тренерам, хореографам и людям, которые со мной работали! Спасибо за то, что сделали меня! Без Вас я бы не добилась таких результатов! Спасибо моим родителям, которые поддерживали и верили в меня! ⠀ Всем-всем огромнейшее спасибо!!! ⠀ Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом. ⠀ Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания. Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением. ⠀ Я открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной. Я вас очень люблю. Ваша Елена Радионова❤️💃🏼 ⠀