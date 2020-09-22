Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров завершила карьеру в 21 год

Фигуристка Елена Радионова решила уйти из профессионального спорта. Такое заявление она сделала сегодня, 22 сентября.

По словам спортсменки, мысли о завершении карьеры посещали ее давно, но до сих пор она не могла решиться на такой серьезный шаг.

«Так мне все это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум»,

– поделилась своими ощущениями Радионова после Кубка России в Йошкар-Оле. Она призналась в интервью РИА «Новости», что на тот момент была совершенно измотана.

Теперь же 21-летняя фигуристка официально объявила о своем решении. Она поблагодарила тренеров, хореографов и всех, кто с ней работал. По словам спортсменки, просто пришло время идти дальше, и у нее уже появились планы на будущее:

«Было классное время, но все не может быть вечным».

Радионова, по ее словам, не планирует быть тренером, но все же ее дальнейшая деятельность будет по-прежнему связана со спортом, передает Sport24.

На уход первой в истории двукратной чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию отреагировала заслуженный тренер Татьяна Тарасова. Она пожелала Радионовой достичь того, о чем она мечтает, и понадеялась увидеть ее еще раз на показательных выступлениях в Москве, пишет Sport24.

View this post on Instagram Сейчас я наконец готова сказать то, что так долго не решалась. Возможно, для кого-то это будет не новость, но все-таки хочу сказать об этом официально! Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Пришло время, когда нужно открывать новую страницу в жизни. ⠀ Хочу выразить огромную благодарность моим болельщикам и людям, которые меня поддерживали. Также сказать СПАСИБО моим тренерам, хореографам и людям, которые со мной работали! Спасибо за то, что сделали меня! Без Вас я бы не добилась таких результатов! Спасибо моим родителям, которые поддерживали и верили в меня! ⠀ Всем-всем огромнейшее спасибо!!! ⠀ Фигурное катание навсегда останется в моем сердце. Это то, чем я жила. Оно научило меня справляться с трудностями, подарило мне силу воли, захватывающие эмоции и бесценный опыт. Я скучаю по всей нашей большой фигурно-катательной семье! Это было нереально крутое время, которое я буду вспоминать только с любовью и трепетом. ⠀ Наконец пришло время идти дальше, покорять новые высоты, которые будут не менее интересны! Обещаю не отдаляться от фигурного катания. Теперь я буду представать в новых для меня амплуа. Я очень хочу поделиться своим богатым опытом с молодым поколением. ⠀ Я открываю для себя новую главу жизни, которая будет не менее увлекательной и интересной. Я вас очень люблю. Ваша Елена Радионова❤️💃🏼 ⠀ A post shared by Elena Radionova (@lenok_radionova) on Sep 22, 2020 at 4:00am PDT

Фигуристка Алена Косторная, которой сейчас всего 17 лет, также задумывается об уходе из спорта. Спортсменка рассказала, чем планирует заниматься дальше.