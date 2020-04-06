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Радиация от горящих лесов в Чернобыле даже полезна в условиях распространения коронавируса, заявил директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов.

Черемисинов назвал фейком информацию о том, что уровень радиации на границе России с Украиной на фоне лесных пожаров превышает предельно допустимые значения.

«Я узнал это от вас, мне кажется, что это фейк. Нет никакой радиации на границе, всё в порядке. Во-первых, у нас работает огромное количество специальных пунктов, которые контролируют радиацию», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, отметил Черемисинов, в условиях распространения коронавируса радиация даже полезна.

«Радиация полезна, а в условиях коронавируса — это вообще то, что надо. Долгожители живут в горах, потому что там выше уровень гамма-излучения. Мы заключили контракт на стерилизацию порядка 80 миллионов масок путём радиации, она полезна в данном случае», — сказал он.

Как ранее сообщал «Рамблер», 4 марта в чернобыльской зоне отчуждения загорелись леса. Госэкоинспекция Украины сообщала, что уровень радиации в очаге возгорания превышает норму в 16 раз.

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