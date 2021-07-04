Любой двигатель внутреннего сгорания нуждается в охлаждении, и основным элементом системы жидкостного охлаждения является радиатор. Дизельные и бензиновые моторы устанавливаются не только на большегрузные и легковые автомобили, но и на малогабаритную спецтехнику. В сельскохозяйственных регионах огромной популярностью пользуются мотоблоки различных типов. Этот компактный агрегат может выполнять множество функций.

Типы радиаторов для мотоблока

Большинство мотоблоков оборудовано двигателем внутреннего сгорания с жидкостным охлаждением. Отвод тепла от силового агрегата производится при помощи охлаждающей жидкости, а рассеивается тепловая энергия за счёт радиатора. Радиаторы для мотоблоков бывают нескольких типов:

Пластинчато-трубчатые. Ленточно-трубчатые.

Радиаторы первого типа имеют более компактные размеры, и обладают лучшей рассеивающей способностью. Ленточно-трубчатые устройства для рассеивания тепла более громоздки, но имеют неоспоримое преимущество – малую стоимость. При соблюдении правил эксплуатации оба типа радиаторов могут служить несколько лет, без какого-либо дополнительного обслуживания. Причинами выхода из строя мотоблочных радиаторов могут являться:

использование некачественной охлаждающей жидкости;

небрежное обращение с теплорассеивающим устройством;

засор радиатора;

деформация теплорассеивающего прибора во время обслуживания (промывка радиатора водой под большим давлением);

использование воды в качестве охлаждающей жидкости.

Если всё же радиатор вышел из строя, его лучше заменить. Приобрести теплорассеивающее устройство по выгодной цене можно в интернет-магазине «Save Motor».

Критерии выбора

В интернет-магазине «Save Motor» https://sm-store.com.ua/zapchasti-na-motoblok-po-gruppam/radiator/ в широком ассортименте представлены радиаторы различных брендов, которые предназначены для мотоблоков. Каждая модель радиатора, которую можно купить в этом магазине, подходит для определенных моделей мотоблоков. При выборе теплорассеивающего устройства нужно руководствоваться следующими критериями:

из какого материала изготовлен радиатор (латунь, алюминий);

тип устройства;

габаритные размеры;

с какой моделью мотоблока совместим теплорассеивающий прибор.

Латунные радиаторы пластинчато-трубчатого типа являются более эффективными в плане рассеивания тепла, но такие устройства стоят дороже. В плане срока службы лучше выбирать латунные радиаторы, так как эксплуатационный ресурс этих устройств намного больше, чем у радиаторов из алюминия. Изучить подробный каталог товаров и ознакомиться с ценовой политикой можно на сайте интернет-магазина «Save Motor».