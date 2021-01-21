По словам российского медика Павла Евдокименко, тем, кто перенес коронавирус, труднее всего восстановить не пропавшее обоняние, а работу кишечника.

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Врач отмечает, что это может стать очень сложной проблемой. Как правило, она возникает у тех, кто принимал антибиотики в течение довольно длительного времени.

Коронавирус, как рассказал Евдокименко, нарушает клеточное дыхание. И если пациент после болезни не высыпается, не восстанавливает режим дня, стрессует, то он может чувствовать себя разбитым еще долго. Крайне опасно и нежелательно принимать несколько антибиотиков одновременно.

Из необычных последствий коронавируса переболевшие россияне столкнулись с головокружениями, болями в спине и непереносимостью алкоголя.

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире к марту 2021 году может составить 5 млн человек. Такие данные представили китайские исследователи в своем прогнозе о глобальных последствиях пандемии COVID-19 в 2021 году.

Как отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа. Он напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество.