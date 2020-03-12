Работодателям для открытия спортклуба на рабочем месте придётся найти помещение площадью от 45 квадратных метров и закупить тренажеры и другой инвентарь на сумму минимум в один млн рублей. С инициативой открывать фитнес-центры прямо на рабочем месте к министру спорта Олегу Матыцину обратилось общество «Трудовые резервы».

Глава «Трудовых резервов» Илья Галаев рассказал «Известиям», что компаниям выгоднее иметь собственные спортзалы, чем оплачивать сотрудникам фитнес-абонементы. ОН сообщил, что «Трудовым резервам» уже удалось открыть 38 физкультурно-спортивных комплекса (ФСК) на предприятиях за счет работодателей.

Он также признал, что инициатива еще требует доработки: необходимо утвердить методическое пособие по организации ФСК по месту работы и предусмотреть возможность их финансовой поддержки. В «Трудовых резервах» убеждены, что их инициатива будет способствовать решению задачи, поставленной президентом Владимиром Путиным, по увеличению числа сторонников ЗОЖ среди граждан страны.

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