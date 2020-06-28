Сотрудники парка «Диснейленд» в американском штате Калифорния устроили акцию протеста против планов по скорому открытию на фоне пандемии коронавируса, сообщает телеканал CBS Los Angeles.

Ранее сообщалось, что парк «Диснейленд» и «Парк приключений Диснея в Калифорнии» планирует открыться 17 июля. Однако на этой неделе открытие тематического парка было перенесено на неопределенный срок в связи с поздней публикацией рекомендаций по работе со стороны властей. Новую дату открытия в компании не сообщили.

Телеканал сообщает, что более ста украшенных автомобилей проехали вокруг пустого комплекса «Диснейленда». Находящиеся в машинах сотрудники парка постоянно сигналили, выражали недовольство и призывали к безопасности и изменению планов по открытию комплекса. Отмечается, что мероприятие было организовано профсоюзом, который представляет около 17 тысяч сотрудников «Диснейленда».

Сообщается, что руководство парка выразило сожаление в связи с проведением протеста, заявив, что акция проходит как раз в то время, когда они пытаются учесть все необходимые меры и вернуть людей на работу.

Парк «Диснейленд» был в середине марта закрыт из-за коронавируса. В 2019 году «Диснейленд» в Калифорнии посетили 18,7 миллиона человек — это второй по посещаемости парк развлечений в мире и в США.