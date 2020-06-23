Известный эксперимент 2007 года показал, что стриптизерши, которые находятся в благоприятной для зачатия части менструального цикла, получают больше чаевых.

Почему? Всё дело в запахе, который в этот период особо привлекает мужчин. Кстати, так же они отличают сильно возбуждённую женщину от умиротворённой.

Очень часто, говоря о влечении, мы вспоминаем феромоны. Термин появился в 1959 году, когда учёные открыли, что кожа животных источает особые вещества, похожие на гормоны в крови.

♋️ Исследовать человеческие феромоны стали только в начале 70-х. Большинство сенсационных результатов впоследствии опровергли. Человеческие феромоны так и не нашли, хотя их до сих пор продолжают «добавлять» в духи и всячески продавать.

Люди, в отличие от лабораторных мышей или собак, не умеют различать химические сигналы настолько точно. На нас также влияет слишком много более внешних факторов, чтобы нашим поведением так мощно управляли феромоны.

Единственный ближайший аналог «человеческих феромонов» — это ареолярная секреция. При кормлении женщины выделяют в грудное молоко особое вещество, которое помогает младенцу сориентироваться.

⚠️ Но феромоны взрослых людей — это маркетинговая уловка, а не научные данные🤷🏼‍♀️.