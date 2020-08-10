Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому один день работы медицинского персонала, лечащего пациентов с коронавирусом или подозрением на него, будет засчитываться в стаж за два.

Действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года, заявил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с заболеванием.

«Благодаря этому решению каждый год около четырех тысяч врачей и других медицинских работников смогут досрочно выйти на пенсию», — подчеркнул глава правительства.

На выплату ежегодно потребуются дополнительные 325 миллионов рублей. Такие средства в бюджете предусмотрены, заверил Мишустин.