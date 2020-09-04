Работающие с коронавирусом, в том числе военные, получат новые стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сотрудники организаций, подведомственных федеральным органам власти, военнослужащие и ряд других специалистов, которые помогают больным коронавирусом или задействованы в борьбе с распространением новой инфекции, будут получать стимулирующие выплаты за особые условия труда», — говорится в пояснении.

Речь идет о об организациях, подведомственных Минздраву, Минобороны, Минтруда, Минэкономразвития, МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Отмечается, что они борются с коронавирусом наравне с врачами.

Размер выплат составит от 20% до 100% от месячного дохода в зависимости от должности. Средства на эти цели выделит правительство из резервного фонда.