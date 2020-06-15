Работа 1 июля россиянам будет оплачена в двойном размере, а если сотрудник в этот день работает, то зарплата для него не снижается, заявили в Роструде.

Там подчеркнули, что 1 июля будет оплачиваться как выходной день. А день всенародного голосования распространяется на те нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. «Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере», — отметили в Роструде. Также работнику, который работает 1 июля, может быть предоставлен другой день отдыха. В данном случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

В это же время 1 июля не исключается из нормы рабочего времени и отпуск на этот день не продлевается, добавляется в сообщении Роструда.

Отметим, что 1 июля пройдет голосование за поправки в Конституцию. О данном решении 1 июня заявил президент Владимир Путин.