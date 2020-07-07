со ссылкой на ФСБ России.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», – сказано в распространенном комментарии ведомства.

Уголовное дело открыто по статье «Государственная измена», санкция по которой предполагает до 20 лет лишения свободы.

Как заявляют в «Роскосмосе», задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. До трудоустройства в нее Сафронов сотрудничал с газетами «Ведомости» и «Коммерсант», курировал военную и космическую тематики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в «Коммерсанте» отреагировали на задержание экс-журналиста.

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