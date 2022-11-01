Трудоустройство в Польше является популярным видом заработка для украинцев. Наряду с одиночными поездками, достаточно распространена парная миграция. Это не только выгодно в финансовом плане, но и позволяет избежать проблем в семье, связанных с длительными разъездами.

Работа в Польше для семейной пары является идеальным вариантом для тех, кто решил трудоустроиться за границей и получить от этого максимальную пользу. Компания «Работа за границей от Андрея Марисюка» предлагает парную трудовую миграцию, что свидетельствует о повышенном спросе на данный вид поездок. Польские работодатели также позитивно относятся к такому виду трудоустройств и активно способствуют данному направлению.

Основные преимущества семейного трудоустройства за границей

Работа в Польше для семейных пар характеризуется двумя основными плюсами – это больший финансовый доход и возможность для семьи всегда находиться вместе. В первом случае прибыль от поездки может увеличиться до двух раз, ведь оба члена семьи одновременно наполняют семейный бюджет одновременно. Получается, что трудоустроенная пара за одинаковое время получает больший доход. Это особенно актуально для тех, кто собирает средства на серьезные приобретения, вроде собственного жилья, автомобиля и т.д.

Немаловажным является тот факт, что пара даже во время трудоустройства за границей будет вместе. Особенно это актуально для мигрантов-новичков, которые еще не привыкли к особенностям трудовой миграции. В сложной ситуации, тем более в чужой стране, близкий человек всегда будет рядом и поможет решить проблему. Личная безопасность и взаимная поддержка в современных условиях – это важный факт. Проживая вместе, паре будет легко адаптироваться к чужой культуре и особенностям быта.

Общая работа в Польше для семейной пары позволяет решить проблему длительных разлук на период отъездов. Достаточно сложно сохранить нормальные отношение с человеком, которого не видишь по полгода. Более того, местные работодатели предлагают вакансии для семей на одном и том же предприятии. Такой подход практически ничем не отличается от классической семейной жизни в родной стране.

Основные направления

Для высококвалифицированного труда польские работодатели выдвигают достаточно большие требования. Устроится мигрантам на такие вакансии сложно, тем более в паре. Однако мигранты с образованием могут попробовать свои шансы – если работник действительно компетентный, местные работодатели с удовольствием его примут. Стоит отметить, что высококвалифицированная работа в Польше для пар оплачивается по другим, большим ставкам.

В большинстве случаев популярны следующие направления трудоустройства:

работники на фабриках, заводах, складах;

работа на ферме в Польше, теплицах;

строительные вакансии;

швеи (для женской части мигрантов).

Достаточно распространены вакансии работы в Польше для женщин, связанные с торговлей и сферой обслуживания. Это рестораны, кафе, локальные магазины и супермаркеты.

Отметим, что при подборе вакансий необходимо обращать на возможность предоставления со стороны работодатели общежитий или другого жилья. В противном случае необходимо заранее позаботиться о жилье и внести этот пункт в план бюджета. Распространены случаи, когда пара работает по разным вакансиям, но живет в одной съемной квартире.