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К 2040 году время на работу может быть сокращено до трех часов. ученые полагают, что значительно уменьшить трудовое время позволит рост производительности и отказ от увольнений.

Ученые считают, что для того, чтобы россиянам трудится по три часа в день, работодатели должны делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения, рассказали «Известиям» сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Они вывели формулу, что за 90 лет трудовая неделя в промышленности в экономически развитых странах уменьшилась ориентировочно с 50 до 35 часов, в среднем сокращаясь на 10 минут в год.

«Двигателем, который заставит работодателей сокращать продолжительность смены, а не количество персонала, могли бы стать профсоюзы», — предполагают авторы работы.

Специалисты подсчитали, что при условии роста производительности труда на 30% каждые три года на абстрактном предприятии с восьмичасовых смен можно перейти к трехчасовым за 10 лет. При этом выпуск продукции увеличился бы на 37,5%, а прибыль — на 21,9%, численность персонала.

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