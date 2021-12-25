Перчатки рабочие рабочие широко используются во множестве производственных процессах, где есть потенциальный риск повреждения рук. Важно учитывать спецификацию деятельности труда и особенности внешних факторов, чтоб здоровье сотрудник было в полной безопасности.
Рассмотрим основные категории перчаток рабочих:
- для общей защиты;
- от порезов;
- от пониженных и повышенных температур;
- медицинские;
- хозяйственные;
- рукавицы рабочие.
Имеется определенная дифференциация по материалам, из которых изготовлены перчатки, именно они и определяют защитный функционал изделия.
Материал основы перчатки:
- хлопок;
- полиэстер;
- полиэтилен;
- спилок;
- кашемир;
- флис;
- латекс;
- нитрил;
- кожа;
- неопрен;
- кевлар;
- акрил;
- спандекс;
- брезент;
- винил.
Рабочая поверхность поверхность может быть как гладкой, так и шероховатой, точечной. Благодаря рельефу перчатки обеспечивается лучший захват с разными предметами, что значительно облегчает процесс работы.
Только качественное изделие сможет обеспечить надежную защиту и способствует хорошей продуктивности труда. Огромный ассортимент представлен на сайте: https://mestprom.com/ru/. Параметры, которым должны соответствовать перчатки рабочие:
- прочность и износостойкость;
- комфорт и удобство в использовании;
- защитные свойства;
- эстетичный внешний вид;
- безопасность.
Перчатки рабочие являются довольно универсальным и популярным средством защиты и используются повсеместно во многих отраслях трудовой деятельности.
Основные профессии, где используются рабочие перчатки:
- строители;
- кровельщики;
- нефтяники;
- ИТР и руководители;
- рабочие СТО и автомоек;
- медики и фармацевты;
- кладовщики и грузчики;
- сотрудники легкой и тяжелой промышленности;
- продавцы;
- официанты;
- лесорубы и вальщики;
- сантехники;
- слесари и токари;
- водители и экспедиторы.
Также перчатки активно используются в быту, по работе по дому, на приусадебном участке.
При покупке средств защиты нужно тщательно и ответственно подойти к выбору компании поставщика, заранее уточнить все нюансы сотрудничества, условия сервисного обслуживания, доставки, оплаты. Спросить у менеджеров предоставляется ли гарантия, есть ли обмен и возврат.