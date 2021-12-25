Перчатки рабочие рабочие широко используются во множестве производственных процессах, где есть потенциальный риск повреждения рук. Важно учитывать спецификацию деятельности труда и особенности внешних факторов, чтоб здоровье сотрудник было в полной безопасности.

Рассмотрим основные категории перчаток рабочих:

для общей защиты;

от порезов;

от пониженных и повышенных температур;

медицинские;

хозяйственные;

рукавицы рабочие.

Имеется определенная дифференциация по материалам, из которых изготовлены перчатки, именно они и определяют защитный функционал изделия.

Материал основы перчатки:

хлопок;

полиэстер;

полиэтилен;

спилок;

кашемир;

флис;

латекс;

нитрил;

кожа;

неопрен;

кевлар;

акрил;

спандекс;

брезент;

винил.

Рабочая поверхность поверхность может быть как гладкой, так и шероховатой, точечной. Благодаря рельефу перчатки обеспечивается лучший захват с разными предметами, что значительно облегчает процесс работы.

Только качественное изделие сможет обеспечить надежную защиту и способствует хорошей продуктивности труда. Огромный ассортимент представлен на сайте: https://mestprom.com/ru/. Параметры, которым должны соответствовать перчатки рабочие:

прочность и износостойкость;

комфорт и удобство в использовании;

защитные свойства;

эстетичный внешний вид;

безопасность.

Перчатки рабочие являются довольно универсальным и популярным средством защиты и используются повсеместно во многих отраслях трудовой деятельности.

Основные профессии, где используются рабочие перчатки:

строители;

кровельщики;

нефтяники;

ИТР и руководители;

рабочие СТО и автомоек;

медики и фармацевты;

кладовщики и грузчики;

сотрудники легкой и тяжелой промышленности;

продавцы;

официанты;

лесорубы и вальщики;

сантехники;

слесари и токари;

водители и экспедиторы.

Также перчатки активно используются в быту, по работе по дому, на приусадебном участке.

При покупке средств защиты нужно тщательно и ответственно подойти к выбору компании поставщика, заранее уточнить все нюансы сотрудничества, условия сервисного обслуживания, доставки, оплаты. Спросить у менеджеров предоставляется ли гарантия, есть ли обмен и возврат.