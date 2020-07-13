Рабочие Амурского газоперерабатывающего завода устроили беспорядки, в них приняли участие около 300 человек, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ГПЗ. Ранее в сети появилось видео, как рабочие в спецодежде громят офис организации.

Беспорядки произошли в вахтовом городке, принадлежащем одной из организаций-подрядчиков. В результате ее имуществ был нанесен ущерб. Причиной возмущения рабочих стали разногласия с руководством относительно размеров финансового вознаграждения.

Отмечается, что подрядная организация не имеет задолженностей, а все выплаты осуществляет в установленном порядке. «К урегулированию конфликтной ситуации, в которой со стороны подрядной организации участвовало порядка 300 человек, были привлечены силы правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

РИА Новости отмечает, что беспорядки устроили рабочие-гастарбайтеры. Они требовали увеличения заработной платы. В СК по Амурской области начато расследование по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Прокуратура же проверит соблюдение прав рабочих подрядчиком.