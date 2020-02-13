Члены рабочей группы по подготовке поправки к Конституции РФ предложили закрепить в Основном законе страны статус культуры как наследия многонационального народа, а также ее поддержку и охрану. Об этом заявил в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на встрече представителей рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ с президентом Владимиром Путиным.

«Мы предложили очень короткую поправку в Конституцию о том, что культура является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации, поддерживается и охраняется государством», — сказал Пиотровский.

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