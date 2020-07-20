Президент России прибыл в Керчь, где заложили два десантных корабля для ВМФ. Понятно, к дню Военно-морского. А Крым исторически чуть ли не одно из самых военно-морских мест страны. Впрочем, какой именно страны – у Киева мнение особое. Поэтому там внимательно следят за территорией, и если загорается лампочка, то по законам физиологии начинает выделяться слюна.

Накапали на целую ноту и отправили в российское дипведомство. В ноте – про неоднократные подчеркивания, принципиальные позы, недопустимость несогласованность, и вообще – чего это ваш президент на нашу территорию приехал. Вопиющее пренебрежение нормами, «циничное и демонстративное» – так и изрекли в местном МИД.

Причем, на сей раз решили не ограничиваться оценкой действий, но и стали возмущаться: мы там у себя требуем, чтобы вы тут. Противоправные последствия устранить, да и все остальное убрать. А что, если не» – описывать не стали. Грозить грозят, но пугать не стали.

Все равно тревожно, правда? Уж так настойчиво и решительно Украина стоит на страже своих интересов, своих суверенитетов (думаю, их больше двух), целостностей (тут явно и запасная имеется), что, конечно, заставляет трястись от страха.

Кстати, по поводу открытия четырехполосного движения на трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя протест пока не выдвигают. Чего Киев молчит? Ведь явно, в такой логике, Россия что-то не так сделала. Или не тем. Или не здесь. В общем, ждем реакции с минуты на минуту: дергаемся, тревожимся и переживаем.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik

А из короткого аудиоролика ниже вы узнаете, почему в мире не могут смириться с тем, что Крым – часть России.

Узнать за 90 секунд: почему мир не признает Крым российскимВчера, 22:16

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