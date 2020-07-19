Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.

«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были вовлечены в кибератаки на разработки (вакцины) и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или извлечения выгоды от ведущейся исследовательской деятельности», — сказал министр, добавив, что это является частью систематического подхода со стороны России к киберсфере.

«Я считаю, что это возмутительно и достойно порицания, что правительство России вовлечено в эту деятельность», — подчеркнул Рааб.

Также министр иностранных дел заявил, что Британия совместно с союзниками будет добиваться привлечения России к ответственности.

В четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения. В посольстве РФ в Лондоне считают, что заявления главы МИД Великобритании Доминика Рааба о киберугрозах со стороны РФ — это «пропагандистский шаг».