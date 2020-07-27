Объемы вылова рыб в период лососевой путины на Камчатке оказались худшим за последние десять лет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский, передает РИА Новости.

Он охарактеризовал происходящее как провал и самого вылова, и прогноза, причем причина такой ошибки неизвестна, с ней еще предстоит разобраться специалистам.

«Порядка 80 тысяч тонн прогноза подходов горбуши на восточном побережье не оправдалось, и на сегодняшний день вылов составил всего порядка 14 тысяч тонн», — объяснил чиновник. По его словам, основная проблема связана с ситуацией на восточном побережье полуострова.

Здетоветский уверен, что следует говорить о целесообразности возвращения научного мониторинга. Если бы научное наблюдение проводили на подходах к полуострову, то план можно было бы оперативно скорректировать, а отрасль избежала бы существенных издержек.

Прогнозы по путине в этом году были ниже, чем предыдущие — около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей против 378 тысяч тонн в 2019 и 500 тысяч в 2018-м.

Ранее руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, что лососевая икра востребована только в России, Белоруссии и на Украине, а в остальном мире она никому не нужна.