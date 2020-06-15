России удалось сработать на опережение и сгладить последствия пандемии для экономики и граждан. Об этом в понедельник, 15 июня, рассказал президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

«Нужно было решать две задачи — защитить безопасность людей, сработать на опережение. В целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия», — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии коронавирусной инфекции и контроля за их исполнением со стороны правительства и профильных ведомств.

«Главное — это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер», — добавил Путин.

Накануне президент заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями. Глава государства выразил надежду, что данная тенденция продолжится.

За минувшие сутки в России выявили 8246 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 537 210 случаев коронавируса. За весь период зарегистрирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.