Крым всегда был российским, проживающие на полуострове люди приняли решение о воссоединении, и с этим нужно согласиться, при этом Россия не поругалась с Украиной — разошлись взгляды с нынешними украинскими властями, но народ Украины останется братским на века, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не "приобрели" — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением", — сказал Путин в интервью на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ "приобрела" Крым, при этом практически "потеряв" Украину.

По словам президента, Россия не поругалась с Украиной. «Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века», — заявил президент РФ.