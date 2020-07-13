Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с правительством, что в ближайшие сроки появляется исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос россиян.

Путин отметил, что нужно ориентироваться на покупательскую способность граждан. «Это вообще наша задача многоплановая, к этому нужно стремиться», — отметил Путин. Он добавил, что есть и другая сторона вопроса – это снижение издержек.

Путин обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину, что его радует наличие денег, но немного настораживает. «Мы не должны, как сеятель, деньги насыпать, не понимая, какая отдача от этих вложений», — подчеркнул президент. Все, что связано с необоснованным ростом стоимости жилья, должно быть в поле зрения и должно приводить к результату – ценам, которые были бы россиянам по карману.

Путин убежден, что нужно исходить из необходимого роста благосостояния граждан. У России впервые в реальной истории появился шанс решить жилищный вопрос, этот шанс нельзя упустить, отметил Путин. К 2026 году свыше 5 российских семей могут получить жилье, добавил президент.