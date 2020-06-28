Президент России Владимир Путин рассказал о коллегах, которые выступали против мер поддержки россиян в кризис, апеллируя при этом к тезису о неэффективности данных выплат для экономики страны и их нецелесообразности. Об этом президент заявил в эфире «Москва. Кремль. Путин».

«Были, конечно… Некоторые коллеги, исходя и экономической целесообразности, полагали, что делать этого не следует», — поведал российский лидер. Сам Путин считает, что это неправильный подход, потому что нельзя поддерживать один лишь бизнес. Президент распорядился насчет выплат семьям с детьми и тем предприятиям, которые сохраняют рабочие места и полностью выплачивают зарплаты.

Также Путин считает, что в случае с помощью бизнесу нет 100%-й ясности, как будут вести себя руководители предприятий. Поэтому надо поддерживать людей, и параллельно – бизнес. Кризис в этом году является одним из самых тяжелых. Эпидемия коронавируса нанесла урон экономике и создала нагрузку для системы здравоохранения. Однако президент изначально был уверен, что если действовать грамотно, то можно выйти из кризиса с минимальными потерями.