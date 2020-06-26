Работа по вывозу соотечественников из-за рубежа будет продолжена, вывезут всех желающих, но с учетом эпидемиологических правил, заявил президент России Владимир Путин.

В пятницу Путин проводит встречу в видеоформате с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». К президенту обратился пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов с просьбой оказать содействие в вывозе граждан РФ из-за границы. По его словам, сейчас за рубежом остались порядка 50 тысяч россиян. Юсупов отметил, что попасть на вывозные рейсы не так легко, потому что регистрируют на них только граждан определенных регионов.

«Уважаемый Владимир Владимирович, просим вашего поручения о том, чтобы соответствующие органы рассмотрели возможность вывоза наших соотечественников», — обратился Юсупов к президенту.

«Безусловно, мы будем вывозить всех, кто хочет на родину, с соблюдением, конечно, соответствующих санитарных правил в тех метах, куда они возвращаются. Но работу эту будем продолжать и, с учетом того, что ситуация все-таки меняется к лучшему, надеюсь, что и работа, о которой вы сказали, приобретет более широкий характер, причем в самое ближайшее время», — отметил президент.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.