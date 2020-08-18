Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии и оказания давления на Минск, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем", — говорится в сообщении.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

Ситуация в Ливии

Также Путин и Макрон обсудили по телефону ливийский кризис.

"Продолжен обстоятельный обмен мнениями по вопросам ливийского кризиса", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.