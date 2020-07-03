Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию заявил о важности поддержки граждан страны в условиях снижения их доходов.

Он отметил, что повышение уровня доходов российских семей является самым главным для государства.

«Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать», — сказал Путин.

Президент в очередной раз указал, что господдержка осуществляется "через призму поддержки семей с детьми прежде всего".