Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Клюева, который умер во вторник на 77-м году жизни. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

«Народный артист России Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал «этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант».