Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Мьянмы Вин Мьину в связи с трагическими последствиями оползня в стране, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы», — говорится в телеграмме.

Также Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее в четверг сообщалось, что количество погибших в результате оползня на карьере по добыче жадеита и нефрита в районе городка Пхакан в штате Качин на севере Мьянмы увеличилось до 162 человек, количество раненых – до 54 человек.