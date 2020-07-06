Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая», — говорится в сообщении.

Путин также подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял близких после разгула стихии, а также надеются на скорейшее и полное выздоровление всех пострадавших.

По состоянию на 3 июля из-за случившихся с начала года наводнений в 26 регионах страны ущерб понесли 19,38 миллиона человек, 121 человек погиб или пропал без вести, прямой экономический ущерб составил 41,64 миллиарда юаней (около 5,9 миллиарда долларов).

Наводнения разрушили 17 тысяч жилых домов и других построек, пострадали 1,56 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель.