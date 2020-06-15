Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в России будет эффективно развиваться внутренний туризм, и авиаперевозчики это почувствуют.

«Внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект», — сказал глава государства в понедельник, 15 июня, в ходе совещания по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

8 июня замглавы правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что внутренний туризм в стране планируется запустить с 1 июля.

Планы открытия турсезона регионы должны подготовить до 15 июня совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и Минздравом. На сегодняшний день в 25 регионах страны уже работают гостиницы, критериям открытия отелей соответствуют более 40 субъектов. Чернышенко отметил, что внутренний туризм в России имеет десятикратный потенциал роста.

Ожидается, что за лето туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют 10 новых направлений внутреннего туризма, в том числе Горный Алтай, Байкал, Хакасию и Калининградскую область.

9 июня Роспотребнадзор дал советы россиянам, которые собираются на отдых. Прежде всего строго рекомендуется не планировать поездки за границу.

Что касается внутреннего туризма, то желательно выбрать санатории или курорты в границах своего субъекта, так как переезды сопряжены с контактом с большим количеством людей.

Кроме этого, во время поездок следует не забывать о мерах профилактики в общественных местах: носить медицинскую маску и соблюдать безопасную дистанцию, а уходя далеко от отеля, брать с собой запас индивидуальных защитных средств. При этом маски необходимо менять каждые три часа, а перчатки — по мере повреждения.

Вспышка коронавируса SARS-CоV-2 была выявлена в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящее время эпидемия распространилась практически во всех странах мира.

По состоянию на 15 июня, в России выявили 537 210 случаев коронавируса. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.