Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам отметил, что после объявления пандемии коронавируса всем приходилось непросто, но в обществе не было растерянности.

«Всем приходилось непросто, очень важно, что у нас в стране, в обществе не было растерянности, а напротив, как не раз случалось в нашей истории, многих людей объединило четкое, ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы, того, что бороться с ней, победить можно только всем вместе», — сказал Путин в обращении к гражданам России.

По его словам, с первого общения к гражданам прошло всего три месяца, которые обычно проходят быстро и незаметно.

«Но эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы, у всех нас было совсем другое ощущение времени. Слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, ограничение для работы и общения, тревоги и опасения, и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей», — отметил президент.

Путин добавил, что несмотря ни на что, это было и время надежд, благодарностей знакомым и даже не знакомым людям, которые не подвели в трудную минуту, гордости за тех, кто проявил свои лучшие качества.

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