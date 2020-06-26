Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча прошла в режиме видеоконференции.

В начале разговора лидеры поприветствовали друг друга, они общались на «ты».

Путин напомнил, что 24 июня прошел парад Победы в Великой Отечественной войне, который пришлось перенести с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

"Это наша общая Победа. Мы в России никогда не забудем тех французов, которые вместе с нашими бойцами сражались на Восточном фронте, вместе с советскими воинами. Это и "Нормандия — Неман", и в других подразделениях французы у нас воевали. Тысячи советских граждан воевали в рядах французского Сопротивления, на территории самой Франции. И это, безусловно, наше общее достояние — Победа над нацизмом", — сказал Путин.

Он констатировал, что никуда не делись старые проблемы, с которыми нужно продолжать бороться: терроризм, неконтролируемая миграция, изменение климата, различные пандемии.

Путин предложил обсудить эти темы, а также ситуацию на Украине, на Балканах, в Сирии и Ливии.

Он напомнил также, что в этот день 75 лет назад был подписан Устав ООН. По словам российского лидера, это должно напомнить об актуальности объединения усилий в борьбе с общими проблемами.

Помимо этого, глава государства пригласил Макрона приехать с визитом в Россию.

Президент Франции, в свою очередь, отметил, что видеоформат позволяет сэкономить время на перелете, но «это не так приятно, как личная встреча».

Он выразил поддержку российскому народу, на который повлияла всемирная пандемия коронавируса, не позволившая также ему приехать в Москву на 9 мая.

"Как ты напомнил, этот разговор происходит в очень важный момент, когда прошли церемонии празднования Победы над нацизмом. Я хотел физически присутствовать на этом празднике. Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения. И также мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые пострадали в эти тяжелые исторические времена", — сказал Макрон.

Он отметил важность сохранения и защиты исторической памяти и призвал помнить о ранах прошлого.

По словам Макрона, продолжающийся кризис показывает важность создания единого европейского пространства от Лиссабона до Владивостока.

Президент Франции также отметил, что 75-летний юбилей Сан-Францисской хартии, созданной для единства и сближения, вселяет смысл в совместный проект по объединению пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

«Нужно помнить о трех задачах. Это создание конкретных условий для нашего диалога в области безопасности — двустороннего, многостороннего. Также необходимо, чтобы у нас была повестка дня кризисов, в частности ситуация в Ливии, на Украине и в Сирии. И третье — сотрудничество на перспективу: здравоохранение, экономика, а также защита окружающей среды», — заявил Макрон.

Он принял приглашение Путина посетить Россию с официальным визитом, который может состояться в конце лета, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Дальнейшее общение двух президентов прошло один на один.