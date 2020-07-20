class=»article__block» data-type=»text»>По словам российского лидера, подобные акции нельзя проводить любой ценой, учитывая ситуацию с пандемией нового типа коронавирусной инфекции, которая, согласно данным специалистов, в России пошла на убыль.

«Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год», – заявил Путин при посещении судостроительного завода «Залив» в городе Керчь.

Ранее председатель центрального штаба «Бессмертного полка России», народный артист СССР Василий Лановой сообщил Mpravda.com, что в России обсуждается вопрос повторного переноса акции. Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники также сообщила, что мероприятие, назначенное на 26 июля, может пройти 2 сентября. Причинами такого решения называются как сохраняющийся прирост числа новых случаев заболевания COVID-19, так и аномально жаркая погода.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева в интервью радио Sputnik подтвердила, что вопрос о переносе акции действительно обсуждается.

В подтверждение этого президент добавил, что в России смертность от коронавируса составляет 1,5%, в отличие от европейских стран, где этот показатель варьируется от 8 до 13%.

В середине июля радио Sputnik сообщило, что организаторы отменили проведение «Бессмертного полка», намеченного на 26 июля.

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