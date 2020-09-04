Социально-экономическая ситуация в столице весьма благоприятная, несмотря на пандемию, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Сергей Семенович, мы с вами знаем, мы многократно возвращаемся к ситуации, которая складывается в столице, но вначале я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, учитывая и состояние, и динамику развития экономики, социальной сферы, управления финансами городскими, социально-экономическая ситуация в столице является весьма благоприятной, надо это признать. Хочу это отметить и поблагодарить и вас, всю вашу команду за результаты вашей работы», — сказал Путин.

При этом, отметил президент, на встречах с Собяниным обсуждаются также проблемы.