Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим», — сказал Путин на открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Судьбы оборвавшиеся на войне, добавил он, «всегда будут отзываться в нас незаживающей раной».