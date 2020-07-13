В борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определенных сбоев, заявил президент Владимир Путин.

«Летальность от коронавируса на 100 тыс. населения в России в разы ниже, чем в ряде других стран», — заявил глава государства, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств. При этом президент назвал важным продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике пандемией ущерба.

Ранее Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медработникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наиболее острая фаза кризиса в связи с распространением коронавируса в России была пройдена с минимальными потерями.