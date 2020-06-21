Владимир Путин рассказал, что остается на связи всегда, даже во время отдыха. Но когда у него появляются несколько свободных часов, то он занимается спортом, читает или слушает музыку. Об этом президент РФ рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Спорт или почитать, или музыку послушать», — рассказал глава государства.

Операторы Главного штаба всегда рядом с президентом. Это «просто медицинский факт», добавил Путин. Он уточнил, что в обязанности главы государства входит быть круглые сутки на связи, поэтому операторы находятся на расстоянии нескольких секунд. По словам президента, за годы работы он научился «заниматься тем, что нравится» в свободное время.