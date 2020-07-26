Президент России Владимир Путин по телефону в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским охарактеризовал постановление Рады о местных выборах в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений «Комплекса мер» и необходимости его пересмотра», — говорится в сообщении.