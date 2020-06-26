Президент России Владимир Путин провел в пятницу встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном в режиме видеоконференции.

«Как дела, Владимир?» — поинтересовался президент Франции в начале разговора.

«Привет! Отлично. Я очень рад видеть тебя и слышать, Эммануэль», — поприветствовал Путин французского коллегу.

Макрон в ответ отметил, что тоже очень рад видеть визави.

«Как и договаривались, мы сегодня реализуем твое предложение провести нашу встречу в формате видеоконференции», — добавил президент РФ.