Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили оказанную друг другу помощь в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе китайской стороны.

«Дана высокая оценка достигнутому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. По обоюдному мнению, его ярким проявлением стала помощь, оказанная Россией и Китаем друг другу в наиболее сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.