Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, поблагодарил его за визит в РФ и участие киргизских военных в параде на Красной площади, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Сообщалось, что президент, члены делегации и сопровождающие лица перед вылетом в Россию сдали тесты на коронавирус, все они оказались отрицательными, однако в Москве при сдаче повторного теста у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны результат оказался положительным.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и за участие военнослужащих из Киргизии в параде на Красной площади», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что был обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-киргизского сотрудничества в различных сферах, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса.

Также главы государств условились о продолжении контактов.