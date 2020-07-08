Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Палестины Махмудом Аббасом, российский лидер подтвердил поддержку справедливого решения палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования. С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой. В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства», — говорится в сообщении.