Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество, ситуацию в Сирии и Ливии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в понедельник.

«Наш президент провел телефонные переговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны обсудили, прежде всего, экономические вопросы, шаги для расширения двусторонних отношений, а также сотрудничество по борьбе с пандемией коронавируса. Лидеры двух стран также оценили ситуацию в Ливии и Сирии и коснулись других региональных вопросов», — говорится в сообщении.