Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с безработицей в стране.

«На рынке труда всё ещё сохраняются сложности. Да, конечно, у нас безработица подросла в гораздо меньшем объёме, чем в некоторых других странах, но всё-таки она подросла», — сказал Путин на совещании по федеральному бюджету.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что многие предприятия и компании вернулись уже к нормальному режиму работы, численность безработных пока остаётся высокой.

«На сегодняшний день в службах занятости зарегистрировано около трёх миллионов человек», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.

Как сообщали «Известия», Минэкономразвития представило рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий в период пандемии. Ведомство проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных в апреле — мае на коммерческих сервисах по поиску работы, и пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи.